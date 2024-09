Sanità, Anelli (FNOMCeO): “Sono qui per solidarietà a medici in difficoltà nell’esercizio professionale”

"Sono qui per solidarietà ai tanti medici presenti qui che esprimono un disagio e una difficoltà nell'esercizio professionale e che chiedono oggi maggiore attenzione da parte di tutta la società e anche da parte del governo”. E’ quanto affermato da Filippo Anelli, presidente FNOMCeO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri, in occasione della manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati per una sanità efficiente e sicura al servizio del cittadino, promossa da Uap - Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, che ha riunito a Roma tutto il comparto per difendere la dignità professionale del privato.