Sanità: Bracco Innovation Day, Ai e terapie avanzate trasformano la diagnostica

Progresso tecnologico e crescenti bisogni di salute spingono la trasformazione della diagnostica per immagini: dall'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale alla medicina di precisione fino allo sviluppo di terapie avanzate, l'evoluzione della diagnostica e quella delle terapie procedono insieme. Per un confronto sul futuro di prevenzione, diagnostica e trattamento delle malattie, Bracco ha raccolto al Milano Innovation District - Mind oltre 200 esperti internazionali, giunti nel capoluogo lombardo da Usa, Europa e Cina per il Bracco Innovation Day 2026.