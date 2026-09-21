Sanità: equità e innovazione perché diritto alla salute sia davvero universale

La salute come diritto universale e investimento per il sistema Paese, l'innovazione come leva strategica e l'equità di accesso come metro di misura dell'efficienza dei modelli organizzativi. Questi i temi al centro della XXIX edizione del convegno Salute Direzione Nord, tenutosi a Palazzo Lombardia a Milano e intitolato 'Salute, diritto universale', a cui hanno preso parte istituzioni, clinici, associazioni di pazienti e imprese. Tra le sfide del Servizio sanitario nazionale anche il rafforzamento della sanità territoriale, un miglior utilizzo dei dati e un più stretto rapporto tra Stato e Regioni in tema di sanità. Un focus è stato dedicato anche alle malattie rare, da cui è emersa la necessità di rendere i percorsi di diagnosi, cura e assistenza più tempestivi ed equi.