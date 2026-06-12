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Sanità: Faltoni (Confindustria Dm), 'dispositivi medici motore dell'innovazione e del Paese'

12 giugno 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
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"Con oltre un miliardo di euro investito ogni anno in ricerca e innovazione, il settore dei dispositivi medici rappresenta un motore di sviluppo per la sanità e per il Paese. La sfida oggi è favorire l'accesso al mercato delle nuove soluzioni, valorizzando sia il contributo delle grandi imprese sia quello delle startup innovative. Un percorso che vede il comparto sempre più riconosciuto come asset strategico, capace di generare salute, benessere e crescita economica". Lo ha detto Fabio Faltoni, presidente Confindustria Dispositivi medici, intervenuto a Torino all'appuntamento annuale dell'Aiic-Associazione italiana Ingegneri clinici.

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