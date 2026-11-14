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Sanità, Fnopi: "Infermieri insieme ai cittadini in piazza il 5 dicembre a difesa del diritto alla salute"

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La Federazione nazionale degli Ordini, 'Le riforme già avviate devono andare avanti con lo stesso slancio e lo stesso coraggio, senza arretramenti'

Sanità, Fnopi:
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14 novembre 2026 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio nazionale Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche), che rappresenta oltre 465mila iscritti, ha deciso all’unanimità di aderire all'iniziativa del 5 dicembre a sostegno di infermieri, professionisti sanitari e cittadini. "Il Servizio sanitario nazionale tutela il diritto alla salute ed è un elemento cruciale di tenuta democratica, oltre che un pilastro indispensabile per la solidità economica e produttiva del Paese. La salute è un diritto sul quale le persone poggiano le loro vite, è interesse della collettività, come recita l'articolo 32 della Costituzione". Così la Fnopi in una nota.

"Per sostenere questa architettura costituzionalmente garantita, accanto alle parole servono risorse adeguate destinate al Ssn e ai professionisti sanitari, a cominciare dagli infermieri. Senza infermieri non c'è ospedale, non c'è territorio, non c'è cura. Il sistema non può più reggersi unicamente sull'abnegazione del personale - ricorda la Fnopi - Le riforme già avviate devono andare avanti con lo stesso slancio e lo stesso coraggio, senza arretramenti. La sanità pubblica deve tornare stabilmente in cima ad ogni agenda politica, perché rappresenta una delle forme più concrete di democrazia". Per questo la Federazione insieme ai suoi iscritti provenienti da tutti i 102 Opi d’Italia il 5 dicembre sarà in piazza. "Una istituzione che rappresenta una professione ha il dovere di difendere sempre e comunque il Ssn", conclude la nota.

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