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Sanità, ginecologo Trojano: 'per patologie femminili serve approccio multidisciplinare'

27 maggio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi si registra un importante passo avanti culturale e organizzativo nella medicina, con un cambiamento di prospettiva e significativo. Il ruolo dei ginecologi e delle società scientifiche come la Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia) non si limita più alla sola attività clinica, di ricerca e formazione, ma si estende sempre di più a una dimensione multidisciplinare e di informazione rivolta all'intera società. Molte patologie, anche se oggi trattate in ambiti altamente specialistici, non possono essere affrontate efficacemente senza un approccio integrato tra diverse disciplina". Lo ha dichiarato il ginecologo Vito Trojano, presidente Sigo (Società italiana ginecologia e ostetricia) Ricerca e Comunicazione, intervenuto all'evento "Qui, per la salute di ogni donna", promosso da Organon Italia a Roma.

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