Sanità: Leogrande (Aiic), 'fare innovazione tra tecnologia, bisogni clinici e intelligenza artificiale'

"L'innovazione tecnologica in sanità è più efficace quando nasce dai bisogni reali che emergono nelle corsie e si traduce in soluzioni concrete per professionisti e pazienti. In questa prospettiva, ingegneri clinici, informatici e professionisti sanitari si confrontano", al convegno, "sui temi più attuali, dalla robotica all'intelligenza artificiale, analizzandone opportunità, criticità e applicazioni per costruire il futuro delle tecnologie sanitarie". Così Lorenzo Leogrande, presidente Convegno Aiic 2026, intervenendo a Torino all'appuntamento annuale dell'Associazione italiana ingegneri clinici.