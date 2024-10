Sanità, Locatelli: "Italia all'avanguardia assoluta nel contesto europeo"

Il Centro nazionale di ricerca “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia Rna” ha illustrato i risultati dei primi due anni di studi finanziati dal Pnrr. Presente all'incontro anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha spiegato: "Grazie ai finanziamenti ricevuti sono già state avviate le sperimentazioni per la cura di una variante di leucemia acuta e una progettualità per la cura delle malattie autoimmuni. Si è anche in procinto grazie alla collaborazione tra l’ospedale pediatrico Bambin Gesù e la fondazione Telethon di avviare una sperimentazione per la cura dei malati di talassemia".