Sanità: Mandelli (Fofi), 'svolta più importante per Paese è ripensare il Ssn'

"Credo che la svolta più importante, in questo momento particolare del Paese, sia affrontare il futuro ripensando in modo strutturale l'intero Servizio sanitario nazionale, razionalizzando anche la spesa. È evidente che il contributo destinato al settore sanitario attraverso la legge di bilancio sia significativo, ma, considerando l'aumento della popolazione anziana, la diffusione delle cronicità, l'incidenza delle malattie e i progressi del mondo del farmaco, non ci sarà mai una dotazione economica sufficiente a soddisfare in modo pieno ed esaustivo tutte le legittime esigenze di salute degli italiani". Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente di Fofi, la Federazione ordini dei farmacisti italiani, partecipando oggi a Roma alla presentazione del 21esimo Rapporto sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità e della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale alla sede del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.