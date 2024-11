Sanità, Mangiacavalli (Fnopi): “Necessaria componente infermieristica qualificata”

“L'Italia è un Paese che sta invecchiando in maniera importante e non stiamo invecchiando in buona salute. I bisogni sanitari e socio sanitari sono sempre più complessi, sempre più articolati. C'è bisogno di una componente infermieristica altamente qualificata e specializzata”. Così, Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi - Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, in occasione del Forum Risk Management, giunto alla 19esima edizione, dedicato alla sicurezza sanitaria e alla trasformazione digitale dei servizi di assistenza, che si conclude oggi ad Arezzo.