Sanità, Migliore (Fiaso): "Innovazione e prossimità in modo sostenibile"

“Gli strumenti digitali e l’intelligenza artificiale non sono più tecnologie del futuro: fanno parte della nostra pratica quotidiana. Oggi disponiamo di strumenti che dobbiamo saper governare per offrire ai nostri pazienti soluzioni concrete e sostenibili. In questo contesto, le aziende sanitarie devono affrontare una doppia sfida: garantire innovazione e prossimità, rendendo al tempo stesso sostenibile lo sforzo organizzativo quotidiano”. Così il presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Migliore, intervenendo a Rho-Fiera Milano, in occasione della fiera europea ‘Ai Week 2025’, dedicata all’intelligenza artificiale.