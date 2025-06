Sanità: Natoli (Siaarti), 'Acd2025 per fare chiarezza su dolore e oppioidi'

“Il XXIV Congresso dell’Aera culturale Dolore e cure palliative è l’occasione per discutere sugli oppioidi, tema controverso in quest'ultimo periodo vista la situazione negli Stati Uniti e sull'onda lunga dell'addiction, quindi delle tossicodipendenze e delle morti da Fentanyl che non hanno nulla a che vedere con la terapia del dolore. L’attenzione mediatica ha infatti confuso le idee, contribuendo a creare una sfiducia nei confronti dei pazienti che invece usano questi farmaci in maniera appropriata e senza rischi”. Lo afferma Silvia Natoli, responsabile Area culturale dolore e cure palliative (Acd) di Siaarti Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva al XXIV Congresso Siaarti-Acd 2025.