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Sanità, neurologo Barbanti: 'collaborazione tra specialisti decisiva contro l'emicrania'

27 maggio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I vantaggi di un percorso integrato tra medico di medicina generale e specialisti nella gestione dell'emicrania sono molteplici. In primo luogo, è fondamentale superare l'idea che si tratti di un disturbo banale: l'emicrania è una vera e propria malattia, oggi anche ben trattabile e, nella maggior parte dei casi, gestibile con terapie efficaci e senza effetti collaterali". Lo ha detto il neurologo Piero Barbanti, direttore Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore - Irccs San Raffaele di Roma e presidente dell'Associazione italiana per la lotta contro le cefalee (Aic), intervenuto all'evento istituzionale "Qui, per la salute di ogni Donna" promosso da Organon Italia a Roma.

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