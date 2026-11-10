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Sanità, Nisticò (Aifa): 'prevenzione, ai e medicina personalizzata per accesso cure'

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10 novembre 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
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"Un equilibrio tra accesso all'innovazione, appropriatezza e sostenibilità nel sistema farmaceutico si può trovare promuovendo alcuni concetti di fondo, legati per esempio alla prevenzione, che deve essere anche declinata in chiave moderna attraverso l'utilizzo dei grandi dati, dell'intelligenza artificiale e della genomica. Il secondo pilastro è la prevalenza prescrittiva: cercare di utilizzare meglio i farmaci, quindi il farmaco giusto al paziente giusto. Oggi ci stiamo muovendo anche nel campo dei biomarcatori, nell'ambito medicina di precisione o medicina personalizzata. E' quanto affermato da Robert Giovanni Nisticò, presidente Aifa - Agenzia italiana del farmaco, a Roma, nel corso della XXI edizione del Forum Meridiano sanità 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank sulla sanità di The European House – Ambrosetti.

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