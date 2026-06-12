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Sanità: Poggialini (Aiic), 'ingegnere clinico impegnato per gestione delle liste d'attesa'

12 giugno 2026 | 13.46
Redazione Adnkronos
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"La governance delle liste d'attesa è un argomento attualissimo. Tutte le aziende sanitarie, in Italia come in Europa, devono affrontare la sfida della gestione di due ambiti molto diversi come le liste d'attesa chirurgiche e quelle ambulatoriali. Come Aiic vogliamo confrontarci sui temi di analisi e di metodo che certamente saranno in futuro la chiave del successo". Così Giovanni Poggialini, consigliere dell'Associazione italiana ingegneri clinici, intervenuto al XXVI Convegno nazionale Aiic a Torino.

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