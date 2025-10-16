Sanità: presentato a Rubbiano CFBox, primo isolatore robotizzato al mondo realizzato con fondi pnrr

Nato dalla collaborazione tra l'azienda PBL e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e finanziato con oltre 3,8 milioni di euro dal Centro Nazionale di Ricerca RNA e terapia genica, CFBox, il primo isolatore robotizzato al mondo realizzato con fondi pnrr, è stato presentato a Rubbiano in provincia di Parma e getta le basi per la creazione di un'infrastruttura agile per la produzione di farmaci basati su terapie avanzate personalizzate. Fondamentale il supporto, anche economico, del Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA".