Sanità, Schillaci: "Via libera a 3 lauree magistrali per rilanciare la professione degli infermieri"

"Desidero condividere la soddisfazione per un importante traguardo raggiunto: il decreto grazie al quale c'è il via libera definitivo al nuovo percorso formativo per gli infermieri, per ridare attrattività alla vostra professione e superare il clima di disaffezione verso la sanità pubblica". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schilaci, in un videomessaggio inviato alla presidente della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche in occasione del Consiglio nazionale di Fnopi. Schillaci, dopo aver annunciato "la conclusione dell'iter di istituzione delle 3 lauree magistrali", ha sottolineato a più riprese il "valore della professione infermieristica" nel sistema assistenziale.

"In questi anni con la presidente Mangiacavalli ci siamo confrontati spesso - ha ricordato il ministro - Questo risultato dimostra che quando c'è collaborazione e dialogo reale arrivano le risposte. Infatti sappiamo bene che la vera carenza che affligge tanti sistemi sanitari riguarda proprio gli infermieri, oltre ad alcune specifiche discipline mediche. E' una criticità che dobbiamo superare per far fronte al progressivo invecchiamento della popolazione e all'aumento delle patologie croniche che richiedono sempre più una accurata assistenza infermieristica".

"Oggi i bisogni sono sempre più sociosanitari e il ruolo degli infermieri in questa sfida è fondamentale - ha evidenziato Schillaci - Con l'introduzione delle laure magistrali specialistiche andiamo incontro alle legittime richieste dei giovani che vogliono prospettive di carriera, competenze specifiche, e puntiamo a invertire un trend che per anni ha visto l'Italia formare i migliori infermieri per poi vederli emigrare spesso all'estero. Ma incidiamo anche sulla qualità del sistema assistenziale. Contare su un personale infermieristico adeguatamente formato significa infatti garantire cure più rispondenti ai bisogni dei pazienti, vuol dire rafforzare l'assistenza territoriale, le cure pediatriche e quelle neonatali. Anche questo è parte della strategia di valorizzazione della professione infermieristica che è un punto fermo della politica di questo Governo, Governo che è intervenuto con misure concrete e mirate in tutte le manovre finanziarie".

"Anche nell'ultima legge di Bilancio", ha rimarcato il ministro, ci sono "risorse destinate in particolare all'assunzione di infermieri. Aumentiamo l'indennità di specificità infermieristica, detassiamo gli straordinari. Con l'approvazione dell'emendamento al Milleproroghe, inoltre, si consente agli infermieri del Ssn di esercitare l'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro fino al 31 dicembre 2027. In linea generale c'è una strategia chiara: riconoscere ai professionisti della salute ciò che meritano e farli partecipi del processo di innovazione del Ssn. Per rendere la nostra sanità più moderna ed efficiente, oltre a intervenire sui modelli organizzativi, dobbiamo riformare le competenze di tutti i professionisti che vi operano. In questa direzione va la riforma delle professioni sanitarie, che punta tra l'altro proprio a diminuire la burocratizzazione e a valorizzare le competenze proprio delle professioni sanitarie".

Infine, Schillaci ha ricordato le celebrazioni per la Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale del volontariato (20 febbraio). "E' stata un'occasione di riconoscimento del vostro lavoro a tutela della salute di tutti i cittadini, ma anche un momento di riflessione sul valore della relazione di cura in una sanità che diventa sempre più tecnologica. Questo assume un significato particolare per gli infermieri che, oltre che per le competenze tecniche in continua evoluzione, si distinguono per la capacità di costruire una relazione di cura fatta di capacità di ascolto, di empatia, di attenzione verso la persona nella sua interezza", ha concluso il ministro.