Sanità: Scrocca (Campus Bio-Medico), 'stomia stravolge schema corporeo, riabilitazione per tornare alla vita'

"La riabilitazione delle persone stomizzate va oltre l'intervento chirurgico e richiede un percorso strutturato capace di accompagnare i pazienti nel recupero della propria autonomia fisica, psicologica e sociale." Lo ha detto Assunta Immacolata Scrocca, vicepresidente dell'associazione Italiana operatori sanitari di stomaterapia (Aioss) e coordinatore infermieristico della fondazione policlinico universitario Campus Bio-Medico, all'inaugurazione del nuovo bagno dedicato alle persone stomizzate all'interno del Policlinico.