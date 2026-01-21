circle x black
Sanità: Sereni (Pd), 'rapporto Crea evidenzia bisogno di trasformare Ssn'

21 gennaio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Rapporto del Crea ci spinge a dire che c'è bisogno di una trasformazione del Ssn. Condivido l'esigenza di un cambio di paradigma che ci faccia ripensare il Servizio sanitario nazionale per rendere vitale e vivo l'impegno e l'ambizione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, secondo i quali i cittadini, di fronte alla malattia, devono essere tutti uguali". Così Marina Sereni, responsabile salute e sanità del Partito Democratico durante la presentazione del nuovo Rapporto sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità e della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale alla sede del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) di Roma.

