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Sanità: Sotgiu (Consiglio superiore Sanità), 'i vaccini hanno ridotto considerevolmente le malattie infettive'

05 ottobre 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
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Vaccinazioni e prevenzione delle malattie infettive sono tra gli argomenti discussi durante "Fism for people", l'iniziativa che riunisce a Cagliari istituzioni e professionisti sanitari. Nel corso dell'incontro al T Hotel, Giovanni Sotgiu, membro del Consiglio superiore di Sanità, ha richiamato l'attenzione anche sull'epidemia di morbillo in corso in Italia. "Quello che dobbiamo trasmettere a tutti è un messaggio di sicurezza: l'importanza dei vaccini come strumento ancora attuale, soprattutto alla luce delle innovazioni tecnologiche attuali".

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