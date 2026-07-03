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Sanità: XIV Rapporto Crea, migliorano performance ma resta divario tra Nord e Centro-Sud

03 luglio 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Veneto si conferma la Regione con le migliori performance sanitarie, mentre la Calabria resta in coda alla classifica. È quanto emerge dal XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano di Crea Sanità, presentato a Roma. Sebbene tutte le Regioni abbiano registrato progressi e l'indice medio nazionale sia salito dal 43,4% del 2019 al 46,1% del 2025, circa un terzo non supera ancora il 40% del valore massimo teorico. Il report evidenzia criticità nell'assistenza ai non autosufficienti, nei servizi domiciliari e nell'integrazione sociosanitaria e sottolinea la necessità di rafforzare l'assistenza territoriale, così da prepararsi a rispondere all'invecchiamento della popolazione e alla crescente presenza di persone con patologie croniche.

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