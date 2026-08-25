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Vaccini e difterite, Bassetti chiede di rinviare l'apertura delle scuole: "In Sicilia coperture basse"

L'infettivologo dopo la morte di una bambina per difterite: "Consentire alle autorità sanitarie di verificare puntualmente lo stato vaccinale degli iscritti e, dove necessario, completare i percorsi di recupero"

Matteo Bassetti
Matteo Bassetti
25 agosto 2026 | 11.24
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

Alla luce della situazione delle coperture vaccinali in Sicilia e dopo il caso di difterite, "sarebbe ﻿ragionevole valutare un breve rinvio dell’inizio delle lezioni, almeno nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie di verificare puntualmente lo stato vaccinale degli iscritti e, dove necessario, completare i percorsi di recupero". Così su X l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. "Non si tratta di una posizione 'contro' qualcuno, ma di una questione di sanità pubblica e prevenzione. La vaccinazione contro la difterite è obbligatoria in Italia e il ministero della Salute indica proprio l’ingresso nella scuola primaria come momento importante per il richiamo contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite".

"Per questo sarebbe importante verificare persona per persona la reale somministrazione dei vaccini previsti, non limitandosi a dati aggregati o autocertificazioni, e attivare rapidamente i recuperi necessari - rimarca Bassetti - Nel 2026, in un Paese con un sistema sanitario evoluto, anche un solo nuovo caso di difterite dovrebbe essere considerato un evento da prevenire con la massima determinazione, non qualcosa a cui rassegnarsi. Prima di riaprire le aule, bisognerebbe fare tutto ciò che è possibile per renderle sicure".

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