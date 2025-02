Mandelli (Fofi): "Rilanciare il lavoro degli Ordini professionali"

"E' una giornata per ricordare quello che è successo" con la pandemia, "ma anche una giornata per progettare, per rilanciare il lavoro degli Ordini. Ora bisogna avere il coraggio davvero di mettere in atto le analisi serie e approfondite che abbiamo fatto". Così Andrea Mandelli, presidente della Fofi (Federazione Ordini farmacisti italiani), intervenendo questa mattina a Roma all'evento per la Giornata nazionale del personale sanitario, che si celebra oggi.

"La 3/2018 (che conferisce delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e riordino delle professioni sanitarie, ndr) è una legge superata - evidenzia Mandelli - E' quindi il momento opportuno di cambiare. Abbiamo il problema grandissimo della carenza di professionisti. E' una carenza vocazionale, però le problematiche sono tante: l'insoddisfazione sulla remunerazione, la ricerca di un ruolo più riconosciuto dalla gente", la necessità di riequilibrare "il rapporto tra lavoro e tempo libero, che è cambiato dopo il Covid". Inoltre, "abbiamo bisogno di sburocratizzare proprio perché mancano i professionisti".

A livello normativo, Mandelli invita a dare "un'accelerata" al "provvedimento del Governo, il 1640, che potrebbe darci una mano per fare meglio il nostro lavoro. Sono disposizioni che - ricorda - nascono dalla presidenza del Consiglio dei ministri". Anche "non avere la Commissione centrale degli esercizi delle professioni in funzione - osserva - è un danno per tutti i presidenti degli Ordini". Da qui la proposta di "dare un ruolo agli Ordini che potrebbero vicariare lo Stato così come prevede l'articolo 118 della Costituzione e ragionare per portare ancora più vicino alla gente le cose che noi possiamo fare, che lo Stato magari fa fatica a fare, ma che noi potremmo fare per tantissime ragioni".