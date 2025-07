Santoro (Aned): Malattia renale cronica, in Italia sono 9000 i pazienti con questa patologia

"In Italia sono circa 9000 i pazienti che hanno questa patologia importante ed estremamente invalidante, questo prurito compare in qualsiasi ora del giorno e della notte con dei riflessi importanti sulla qualità di vita." Ha dichiarato all'Adnkronos il prof. Antonio Santoro, responsabile scientifico dell'Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto – Aned, commentando il termine della fase di negoziazione con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità di difelikefalin indicato per il trattamento del prurito da moderato a grave associato a malattia renale cronica, negli adulti sottoposti ad emodialisi.