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Sla, Massimelli (Aisla): "Il diritto alla cura deve essere uguale in ogni territorio"

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19 settembre 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il diritto alla cura deve essere uguale, senza distinzioni, su ogni territorio". È l'appello rivolto al Governo da Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ieri a Palazzo Chigi, a Roma, in occasione della XIX Giornata nazionale Sla. Massimelli ha chiesto un "patto con le Regioni" per superare le differenze territoriali nei trattamenti e nei percorsi di cura delle persone con Sla. In occasione della Giornata nazionale, centinaia di luoghi simbolici in tutta Italia sono stati illuminati di verde per sensibilizzare sulla sclerosi laterale amiotrofica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inoltre espresso la propria vicinanza ad Aisla con una lettera, richiamando il diritto alla cura e gli interventi per la non autosufficienza, l'assistenza domiciliare e la telemedicina.

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