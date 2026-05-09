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Sla, Sabatelli (Nemo Roma): 'con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta'

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09 maggio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi siamo qui perché Papa Leone possa ravvivare il nostro cuore, perché col cuore si possono raggiungere obiettivi straordinari. La sua presenza, la sua preghiera e la sua benedizione sono per noi importanti. Affrontare questa malattia è complicato e a volte un senso di interminabile sconfitta può essere pervasivo. La vita è bella e degna di essere vissuta nonostante la malattia". Sono le parole di Mario Sabatelli, direttore del Centro Clinico Nemo Roma 'Armida Barelli' - Policlinico Gemelli, durante il corteo organizzato da Aisla in occasione dell'Assemblea nazionale 2026 dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, oggi a Roma. La giornata si è aperta con una marcia dal forte valore simbolico: pazienti con Sla, familiari, volontari e rappresentanti territoriali hanno lasciato insieme la sede dell'assemblea per dare vita a un corteo silenzioso e determinato. Il percorso è partito da piazzale dei Tribunali e si è snodato lungo via della Conciliazione, fino alla conclusione con un'udienza privata con il Pontefice.

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