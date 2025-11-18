Sostenibilità sociale, per gli italiani prioritarie lotta alla povertà e tutela della salute

Quasi nove cittadini su dieci guardano con paura al futuro del pianeta, oltre l'80% teme per quello del Paese e più di sette su dieci vivono con ansia il proprio domani. Sono dati che sottolineano come la sostenibilità sociale In Italia abbia il volto della fragilità e che emergono dal report realizzato da Eikon Strategic Consulting Italia in occasione della Social Sustainability Week, svoltasi a Palazzo dell'Informazione a Roma. Per gli italiani, dunque, le priorità della sostenibilità sociale sono la lotta alla povertà, indicata dal 49% del campione, la tutela della salute e del benessere, considerata essenziale dal 48%, e la garanzia di un lavoro dignitoso, ritenuto importante dal 33%. Questi tre elementi rappresentano la base su cui i cittadini costruiscono la propria idea di sviluppo sostenibile, ponendo la qualità della vita e la protezione delle persone al centro dell'agenda del Paese.