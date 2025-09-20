circle x black
Cerca nel sito
 

Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"

bms 2 b

Paziente racconta esperienza con Operazione sollievo, 'di nuovo al teatro con mia moglie, sono attività importantissime'

Stefano Carli
Stefano Carli
20 settembre 2025 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tornare alla Scala di Milano è stato bellissimo, anche per mia moglie che è il mio caregiver. Queste attività sono importantissime e ci permettono di tornare ad avere di nuovo una vita sociale e ricreativa. L'emozione è stata grande emozione". E' il racconto di Stefano Carli, persona con Sla e utente del Centro di ascolto di Milano di Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Stefano, grazie all'iniziativa 'Operazione sollievo' è riuscito a tornare ad assistere a uno spettacolo al Teatro alla Scala di Milano. "Io ero un grande camminatore, mi piaceva andare in montagna - spiega - Vedere le ballerine della Scala danzare sulle punte dei piedi con grande equilibrio e sincronismo è stato molto bello ed emozionante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sla aisla centro ascolto operazione sollievo il racconto del paziente serata alla scala
Vedi anche
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
News to go
Genova, la sentenza: "Legittimo il no del tabaccaio al pagamento con la carta per le sigarette"
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza