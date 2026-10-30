Tosetto (Osp. Vicenza), 'durata terapie anticoagulanti in anziani al centro del dibattito scientifico'

"Rimane un argomento di grande dibattito scientifico la durata delle terapie anticoagulanti nei pazienti anziani, poiché si tratta di soggetti particolarmente fragili in cui è sempre necessario un attento bilancio tra il rischio emorragico e il beneficio offerto da questi farmaci". Lo ha spiegato Alberto Tosetto, direttore del reparto di Ematologia dell'ospedale di Vicenza, intervenuto oggi a Roma in occasione del XXIX Congresso nazionale Siti - Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi.