Trasporti: Fidanza (FdI), 'Hormuz, politiche di intervento rapido per sostenere settori colpiti'

"Ci auguriamo possano essere sbloccati i traffici attraverso Hormuz ed evitare un impatto ulteriormente negativo sui prezzi del petrolio e quindi dei carburanti. C'è bisogno di combinare politiche di intervento rapido per sostenere i settori colpiti e politiche di medio e lungo periodo, anche per quanto riguarda le normative europee che devono essere semplificate e rese maggiormente a misura di impresa". Lo ha detto Carlo Fidanza, Capodelegazione FdI al Parlamento europeo e Vice Presidente Esecutivo Ecr Party, intervistato nell'ambito della manifestazione fieristica LetExpo 2026, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere, fino al 13 marzo a Verona.