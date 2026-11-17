"I risultati dello studio Astride cambieranno la pratica clinica per i pazienti affetti da tumore polmonare a piccole cellule (Sclc), che è da sempre una patologia orfana, meno considerata nel contesto della ricerca e quindi importantissimi. Circa 200 pazienti trattati con chemioterapia, in associazione però a serplulimab hanno dimostrato un vantaggio per l'overall survival, all'incirca di due mesi, con un buon profilo di tollerabilità". È il commento di Silvia Novello, presidente Walce - Women Against Lung Cancer in Europe allo studio Astride, un trial clinico randomizzato di collegamento (bridging study) presentato al congresso Esmo 2026.