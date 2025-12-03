circle x black
Cerca nel sito
 

Tumore al seno metastatico: nuova combinazione terapeutica dimezza rischio progressione e morte 

03 dicembre 2025 | 10.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le pazienti con tumore al seno localmente avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni e negativo per Her2, con alterazioni dei biomarcatori Pik3ca, Akt1 o Pten, possono oggi beneficiare di una nuova combinazione terapeutica: fulvestrant più capivasertib. Quest'ultimo, recentemente ammesso alla rimborsabilità da Aifa - Agenzia italiana del farmaco, è il primo inibitore di Akt approvato per queste pazienti. L'associazione di farmaci si è dimostrata in grado di dimezzare, secondo lo studio di fase III Capitello-291, il rischio di progressione di malattia e di morte. Se ne è parlato a Milano in occasione dell'incontro con la stampa promosso da AstraZeneca a Palazzo Giureconsulti. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza