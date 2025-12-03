Tumore al seno metastatico: nuova combinazione terapeutica dimezza rischio progressione e morte 

Le pazienti con tumore al seno localmente avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni e negativo per Her2, con alterazioni dei biomarcatori Pik3ca, Akt1 o Pten, possono oggi beneficiare di una nuova combinazione terapeutica: fulvestrant più capivasertib. Quest'ultimo, recentemente ammesso alla rimborsabilità da Aifa - Agenzia italiana del farmaco, è il primo inibitore di Akt approvato per queste pazienti. L'associazione di farmaci si è dimostrata in grado di dimezzare, secondo lo studio di fase III Capitello-291, il rischio di progressione di malattia e di morte. Se ne è parlato a Milano in occasione dell'incontro con la stampa promosso da AstraZeneca a Palazzo Giureconsulti.