Tumore al seno, oncologo De Laurentiis: "Con ribociclib più possibilità di guarigione"

I nuovi dati dello studio Natalee, presentati al congresso Esmo 2026 di Madrid, confermano che ribociclib, in associazione alla terapia ormonale, riduce il rischio di recidiva del tumore al seno e suggerisce benefici anche sulla sopravvivenza a lungo termine. Secondo Michelino De Laurentiis, direttore dell'Oncologia senologica e toraco-polmonare dell'Istituto Pascale di Napoli, "i risultati rafforzano le prospettive di cura per le pazienti con tumore ormonosensibile a rischio moderato o elevato di recidiva"