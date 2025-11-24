Tumore al seno. Quando la diagnosi diventa racconto: presentato a Milano il docufilm 'Il bagaglio'

In Italia il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 53.600 nuove diagnosi stimate nel 2024. Cosa prova una donna nel momento in cui riceve una diagnosi di cancro al seno? Non esiste una sola risposta. Ogni tumore è diverso, ogni storia è diversa. E ogni donna porta con sé un bagaglio di emozioni che la accompagna dalla diagnosi al percorso di cura. 'Il bagaglio' è il titolo scelto per il docufilm promosso da Msd Italia in collaborazione con Andos onlus Nazionale, Europa donna Italia, Fondazione Incontradonna, Komen Italia e Salute Donna Odv, realizzato dalla casa di produzione Brandon Box. Un racconto in prima persona di chi ha ricevuto una diagnosi di cancro al seno che evidenzia l'importanza di non affrontare questo percorso da sole, perché il supporto di chi sta accanto alle pazienti può cambiare il modo in cui vivono la malattia.