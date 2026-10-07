circle x black
Cerca nel sito
 

Tumore prostata, D'Angelillo (Siuro), 'con la Carta delle Domande paziente più consapevole e partecipe'

07 ottobre 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Carta delle Domande" è stata sviluppata da Europa Uomo Italia e dalla Società italiana di Uro-Oncologia (Siuro) per offrire ai pazienti che ricevono una diagnosi di tumore della prostata una vera e propria "cassetta degli attrezzi, utile per arrivare alla visita preparati e porre al medico le domande più importanti. Questo approccio permette di instaurare quell'alleanza terapeutica tra medico e paziente che è fondamentale per il buon esito delle cure". Lo ha detto Rolando Maria D'Angelillo, presidente di Siuro durante la presentazione - al ministero della Salute – del documento che raccoglie 30 domande pensate per accompagnare i pazienti nei diversi momenti del percorso di cura. La Carta delle Domande "può essere consultata dal paziente prima della visita, per affrontare il colloquio con il medico in modo più consapevole e partecipato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza