Tumore prostata, D'Angelillo (Siuro), 'con la Carta delle Domande paziente più consapevole e partecipe'

"La Carta delle Domande" è stata sviluppata da Europa Uomo Italia e dalla Società italiana di Uro-Oncologia (Siuro) per offrire ai pazienti che ricevono una diagnosi di tumore della prostata una vera e propria "cassetta degli attrezzi, utile per arrivare alla visita preparati e porre al medico le domande più importanti. Questo approccio permette di instaurare quell'alleanza terapeutica tra medico e paziente che è fondamentale per il buon esito delle cure". Lo ha detto Rolando Maria D'Angelillo, presidente di Siuro durante la presentazione - al ministero della Salute – del documento che raccoglie 30 domande pensate per accompagnare i pazienti nei diversi momenti del percorso di cura. La Carta delle Domande "può essere consultata dal paziente prima della visita, per affrontare il colloquio con il medico in modo più consapevole e partecipato".