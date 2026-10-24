Tumore seno, Curigliano a Esmo 2026: "Da studio Natalee nuovi dati su sopravvivenza con ribociclib"

All' Esmo 2026 a Madrid, il presidente eletto della Società europea di oncologia medica Giuseppe Curigliano commenta i nuovi risultati dello studio Natalee sul tumore al seno in fase iniziale con recettori ormonali positivi Her2 negativo. "I dati mostrano una riduzione relativa del rischio di morte di circa il 19% e un beneficio assoluto del 2% con l'aggiunta di ribociclib alla terapia ormonale". Un "risultato incoraggiante – ha detto Curigliano - che richiede un follow-up più lungo per confermare il beneficio sulla sopravvivenza globale e che apre nuove prospettive per il trattamento delle pazienti con linfonodi negativi e rischio intermedio di recidiva".