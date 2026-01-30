circle x black
Tumori, Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel: nuova arma contro i linfomi

30 gennaio 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
Sono circa 15.500 nuovi i nuovi casi di linfoma registrati in Italia ogni anno. Si tratta di neoplasie del sistema linfatico che originano dai linfociti, cellule fondamentali del sistema immunitario, e che possono avere un decorso aggressivo. In alcuni casi la malattia non risponde alle terapie di prima linea o va incontro a una recidiva precoce. Per questi pazienti arriva una novità importante: l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato l'estensione della rimborsabilità della terapia Car-T liso-cel, già disponibile in Italia in terza linea, per il trattamento dei pazienti adulti con linfomi a grandi cellule B refrattari alla chemio-immunoterapia di prima linea o recidivati entro 12 mesi dal completamento del trattamento.

