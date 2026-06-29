Tumori: al via primo Patient Navigator Digitale basato sull'ai per rispondere al bisogno di orientamento informativo dei pazienti metastatici

All'interno del progetto MetaLAB, il "cantiere di idee" promosso da Daiichi Sankyo Italia nell'ambito di EcHo-M, la strategia dell'azienda basata sull'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder dell'ecosistema salute, per sviluppare proposte concrete e migliorative a favore dei pazienti e della sostenibilità del sistema sanitario nazionale, prende forma il primo Patient Navigator Digitale basato sull'intelligenza artificiale, che aiuterà le associazioni nel rispondere alle domande quotidiane dei pazienti e dei caregiver. Il progetto MetaLAB ha visto la partecipazione attiva di otto realtà associative in ambito oncologico: aBRCAdabra Ets, Andos Nazionale ETS – Associazione nazionale donne operate al seno, Europa Donna Italia, Favo – Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Fondazione IncontraDonna, Salute Donna Odv, Vivere senza stomaco si può e Walce – Women Against Lung Cancer in Europe.