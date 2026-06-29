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Tumori: al via primo Patient Navigator Digitale basato sull'ai per rispondere al bisogno di orientamento informativo dei pazienti metastatici

29 giugno 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All'interno del progetto MetaLAB, il "cantiere di idee" promosso da Daiichi Sankyo Italia nell'ambito di EcHo-M, la strategia dell'azienda basata sull'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder dell'ecosistema salute, per sviluppare proposte concrete e migliorative a favore dei pazienti e della sostenibilità del sistema sanitario nazionale, prende forma il primo Patient Navigator Digitale basato sull'intelligenza artificiale, che aiuterà le associazioni nel rispondere alle domande quotidiane dei pazienti e dei caregiver. Il progetto MetaLAB ha visto la partecipazione attiva di otto realtà associative in ambito oncologico: aBRCAdabra Ets, Andos Nazionale ETS – Associazione nazionale donne operate al seno, Europa Donna Italia, Favo – Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Fondazione IncontraDonna, Salute Donna Odv, Vivere senza stomaco si può e Walce – Women Against Lung Cancer in Europe.

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