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Tumori, Bubbico (Teha- Ambrosetti): 'solo il 5% pazienti oncologici arruolato in trial'

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18 marzo 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Sappiamo che 9 pazienti oncologici su 10 si dichiarano disponibili a partecipare a una ricerca clinica, ma in realtà solo il 5% finisce arruolato in uno studio. Sappiamo anche che una maggiore partecipazione dei pazienti alle sperimentazioni cliniche rende il processo di ricerca molto più efficace. Per superare le barriere che frenano la partecipazione abbiamo individuato alcune leve da usare in maniera strutturale per aumentare il coinvolgimento dei pazienti". Lo ha detto Rossana Bubbico, head of Think tank, health & life sciences, Teha Group, alla presentazione del Working paper 'Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia', realizzato proprio da Teha, del Gruppo The european house - Ambrosetti, con il contributo non condizionante di Amgen. Il documento è stato illustrato ai pazienti, ai clinici e ai rappresentanti delle Istituzioni.

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