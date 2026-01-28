circle x black
Tumori, Calabrese (Gilead): "16 studi clinici in Italia per nuove terapie per il cancro al seno"

"11 prossimi alla registrazione dei farmaci"

Stefano Calabrese, Medical Director - Oncology di Gilead Italia
28 gennaio 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
"Abbiamo un programma di ricerca in Italia che già oggi vede 16 studi clinici, di cui 11 di fase 3, quindi prossimi alla registrazione dei farmaci. Molti di questi sono rivolti proprio a dare delle soluzioni terapeutiche a pazienti con il tumore della mammella". Lo ha detto Stefano Calabrese, Medical Director - Oncology di Gilead Italia, oggi a Milano durante l'incontro che ha dato il via all'iniziativa 'Due di noi sul divano rosa', promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia. Un appuntamento a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro, il 4 febbraio. A dare voce alle donne con tumore al seno metastatico è l'Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026.

"Siamo felici di essere qui oggi - prosegue Calabrese - C'è molta attinenza con quello che fanno gli atleti alle Olimpiadi. Loro sfidano se stessi per raggiungere l'eccellenza, Gilead ha lo stesso obiettivo per sfidare i limiti che la malattia impone". Calabrese spiega i programmi futuri dell'azienda: "Vogliamo portare, come fatto in passato, innovazione al servizio delle pazienti, nuovi farmaci più efficaci da mettere a disposizione dei clinici. Il messaggio che diamo è che Gilead giocherà la sua parte e dobbiamo essere uniti con associazioni di pazienti, clinici e istituzioni. L'innovazione ha un prezzo e dobbiamo cercare il modo di renderla sostenibile e disponibile il più in fretta possibile per curare le pazienti che ne hanno bisogno".

