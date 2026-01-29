Tumori, Calabrese (Gilead): 'impegnati per cure innovative accessibili il prima possibile'

"Il messaggio che diamo è che Gilead giocherà la sua parte e dobbiamo essere uniti con associazioni di pazienti, clinici e istituzioni. L'innovazione ha un prezzo e dobbiamo cercare il modo di renderla sostenibile e disponibile il più in fretta possibile per curare le pazienti che ne hanno bisogno". Lo ha detto Stefano Calabrese, medical director - oncology di Gilead Sciences Italia, all'incontro che ha dato il via all'iniziativa "Due di Noi sul divano rosa", promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, che rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro (il 4 febbraio).