Tumori: Cappellacci (Fi), 'costi ospedalieri 4 mld l'anno, sfida è sostenibilità cura'

"Il tema dell'oncologia è centrale per il nostro Servizio sanitario nazionale e per la comunità dei cittadini. Nel nostro Paese i costi ospedalieri per la cura dei tumori superano i 4 miliardi di euro all'anno, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi per l'assistenza socio-sanitaria. Un ricovero su dieci è causato da una patologia oncologica e ogni anno si registrano oltre 649mila ricoveri. Vivono oggi in Italia circa 4 milioni di persone con una precedente diagnosi di tumore, un dato destinato a crescere per effetto dell'invecchiamento della popolazione. Si tratta di numeri che pongono importanti sfide di sostenibilità e di equità nell'accesso alle cure". Lo ha detto Ugo Capellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera, in occasione dell'Oncology Summit 2026, a Roma.