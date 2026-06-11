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Tumori: causano un ricovero su dieci, sfida su prevenzione e sostenibilità all'Oncology Summit 2026

11 giugno 2026 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Italia i tumori rappresentano una delle principali emergenze sanitarie: ogni anno causano un ricovero ospedaliero su dieci e generano costi superiori ai 6,5 miliardi di euro tra cure e assistenza socio-sanitaria. Sono circa 4 milioni le persone che convivono con una precedente diagnosi oncologica, un dato destinato a crescere con l'invecchiamento della popolazione. Al centro del dibattito la necessità di rafforzare prevenzione, screening e diagnosi precoce, oltre a garantire un accesso equo alle innovazioni terapeutiche. Questi i temi affrontati all'Oncology Summit 2026, organizzato alla Camera dei Deputati . Un confronto tra istituzioni, clinici e associazioni di pazienti sulle strategie per rendere il sistema più sostenibile ed efficace nella lotta contro il cancro. L'iniziativa, organizzata da Nomos Centro Studi Parlamentari, con il patrocinio di Aiom - Associazione italiana oncologia medica, è nata su iniziativa dell'on. Ugo Cappellacci.

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