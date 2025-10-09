circle x black
Tumori: Cinieri (Aiom), 'accompagnare donne con cancro seno metastatico cronicizzato'

09 ottobre 2025 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il passaggio del tumore al seno metastatico da patologia mortale a malattia che può essere resa cronica, pone i clinici e le istituzioni davanti alla necessità di accompagnare lungo il  percorso della vita le donne che vivono la cronicizzazione. Dobbiamo condividere con loro importanti informazioni, legate ad esempio allo stile di vita, e dobbiamo essere disponibili a sostenerle nella gestione degli affetti familiari e dei figli". Così Saverio Cinieri, direttore Oncologia medica e Breast unit dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi e presidente della Fondazione Aiom  (Associazione italiana di oncologia medica) alla presentazione  - oggi a Roma - della campagna "Pazienti, fino a un certo punto" in vista della quinta Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico (13 ottobre).  La campagna è realizzata da Europa Donna Italia con il patrocinio di Aiom, Fondazione Aiom, Senonetwork - il network dei centri italiani di senologia - e delle Associazioni di pazienti Andos Onlus, Ropi - Rete oncologica pazienti Italia e Oltre il nastro rosa. 

