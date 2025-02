Tumori: D’Antona (Europa Donna), ‘con ‘In buona salute’ supporto psicologico a pazienti ovunque si trovino’

La piattaforma ‘In buona salute’ “è fantastica perché, indipendentemente da dove la paziente si trovi, può avere a sua disposizione una piattaforma” che offre “personale specializzato, autorevole e disponibile. È una soluzione innovativa, facile e accessibile a un problema concreto”. Lo ha detto Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, all’incontro con la stampa organizzato all’università Statale di Milano, per presentare ‘In buona salute’, la prima piattaforma online di psiconcologia in Italia (inbuonasalute.eu) nata per supportare, da remoto, pazienti, caregiver e operatori sanitari nel percorso di cura in chi ha avuto una diagnosi di tumore.