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Tumori: Fabi (Gemelli), 'sacituzumab govitecan rallenta progressione e migliora sopravvivenza in mTnbc'

07 luglio 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
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"Sacituzumab govitecan nel tumore alla mammella triplo negativo (mTnbc), impiegato in prima linea, non solo ritarda la progressione di malattia ma va ad impattare anche la sopravvivenza, come mostrano gli ultimi dati ricevuti un mese fa a Chicago", all'Asco, il congresso americano di oncologia. Lo ha detto Alessandra Fabi, responsabile medicina di precisione in senologia Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma, al Roma Summer Fest, intervenendo a 'Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico' la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico di Gilead Sciences con Europa Donna Italia.

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