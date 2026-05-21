Tumori: Hpv-correlati, cresce fiducia italiani su prevenzione, ma lontano il target del 2030

In Italia cresce la fiducia nella prevenzione dei tumori correlati all'infezione da Hiv, ma il Paese è ancora lontano dagli obiettivi europei e nazionali del 90% di copertura vaccinale e di screening entro il 2030. Oggi, due terzi di chi ha subito conseguenze dal virus senza essersi vaccinato in passato, sceglierebbe di farlo, evidenzia una survey dell'Istituto Piepoli per Msd. La farmaceutica per promuovere una scelta consapevole, prosegue gli investimenti nella ricerca e le campagne informative approvate dal ministero della Salute, come il progetto omnicanale "Scrivi oggi il tuo domani" che si arricchisce di Holobox, un avatar estremamente amichevole, capace di rispondere in modo accurato a ogni tipo di quesito sull'Hpv.