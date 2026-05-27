Tumori, LabNet compie 20 anni: a Roma il punto su risultati e sfide future

Nata vent'anni fa con l'obiettivo di rendere più accessibile la diagnostica ematologica avanzata e garantire standard qualitativi uniformi su tutto il territorio nazionale, LabNet è oggi una realtà consolidata nel panorama sanitario italiano. La rete, promossa dalla Fondazione Gimema e sostenuta da finanziamenti privati, collega laboratori ad alta specializzazione e centri clinici attraverso una piattaforma digitale dedicata. Un modello che consente di migliorare l'accuratezza diagnostica, ridurre i tempi di presa in carico dei pazienti e ottimizzare il monitoraggio delle terapie. Risultati raggiunti, attività sviluppate e prospettive future della rete sono stati al centro dell'incontro "20 anni di LabNet: attività, risultati e prospettive di sviluppo", ospitato presso il Ministero della Salute.