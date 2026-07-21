Tumori, Net: Panzuto (Itanet), 'necessaria gestione multidisciplinare'

"Competenze, conoscenze e opportunità di cura sono ben distribuite su tutto il territorio nazionale. I tumori neuroendocrini - Net sono una patologia complessa che necessita di una gestione multidisciplinare. La difficoltà talvolta è proprio questa: trovare e far coesistere nello stesso punto, nello stesso centro, le competenze di tutte le discipline coinvolte. Non è un problema di differenza Nord-Sud o di regione verso regione , ma di condivisione e di consapevolezza". Così Francesco Panzuto, direttore centro Tumori neuroendocrini dell'Aou Sant'Andrea di Roma e presidente Itanet - Associazione italiana dei tumori neuroendocrini, intervenendo oggi al Senato a Roma all'incontro "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen.