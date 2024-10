Tumori, oncologa Artioli: “All’ospedale Ca’ Foncello percorso per persone sane con mutazioni genetiche”

“All'ospedale Ca’ Foncello di Treviso dal 2023 abbiamo messo in atto un percorso per donne sane affette da mutazioni genetiche Brca 1 e Brca 2. Le opzioni sono due: interventi di profilassi chirurgica o un protocollo di sorveglianza che prevede l'ecografia transvaginale e il dosaggio del marcatore tumorale per le ovaie; mammografia, ecografia e risonanza magnetica al seno a cadenza semestrale”. Lo ha detto Grazia Artioli, oncologo medico Uos Oncologia ginecologica, ospedale Ca’ Foncello di Treviso, intervenendo a valle della seconda tappa di “Cambiamo Rotta”, il progetto di sensibilizzazione sul tumore ovarico patrocinato da Acto Italia, Alleanza contro il Tumore Ovarico e sponsorizzato da Gsk.